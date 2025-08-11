PSG : visite médicale réussie et contrat signé pour Illia Zabarnyi

Le PSG s’apprête à officialiser sa troisième recrue de l’été. Après l’arrivée discrète de Renato Marin au début de l’été en provenance de l’AS Roma, le PSG a bouclé Lucas Chevalier comme nouveau gardien numéro un. L’international français va être suivi par le défenseur Illia Zabarnyi (22 ans).

Nous vous dévoilions en exclusivité l’existence d’un accord entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour le transfert du défenseur central ukrainien. Et tout est désormais bouclé puisque le joueur de 22 ans est arrivé à Paris dimanche soir. Comme l’informe RMC Sport, il a maintenant passé avec succès sa visite médicale et a signé son contrat avec le club de la capitale. Son officialisation n’est désormais qu’une question d’heure.