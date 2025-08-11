Liverpool : ça devient très inquiétant pour Mohamed Salah

Un Pharaon en peine. Ce dimanche, Mohamed Salah a connu un enfer pour la reprise de la compétition officielle avec Liverpool. L’ailier égyptien de 33 ans est aligné côté droit lors du Community Shield face à Crystal Palace. Pourtant favori, Liverpool s’est incliné 3-2 aux tirs au but après avoir été accroché 2-2. Une rencontre où Mohamed Salah a traversé la rencontre comme une âme en peine. Peu trouvé, il n’a pas réussi le moindre dribble, ni le moindre centre et a perdu les six duels qu’il a disputés. Une prestation qui s’est achevée sur un tir au but totalement raté qui a fusé au-dessus du cadre de Dean Henderson.

Et la presse anglaise ne s’y trompe pas à l’image du Daily Express qui lui donne un 4/10 : «il a peiné à entrer dans le match, ne touchant le ballon que six fois au cours des 37 premières minutes. Il a manqué une occasion en or de donner la victoire à Liverpool en fin de match avant de tirer son penalty au-dessus de la transversale. Mauvais.» Le Telegraph lui a également accordé un 4/10 : «de nouveaux coéquipiers permettent de réduire les responsabilités. Cela devrait être un point positif à mesure que la saison avance, mais la rencontre a été plus calme. Il a raté sa séance de tirs au but.»

Mohamed Salah sur une mauvaise dynamique

De son côté, le coach Arne Slot n’est pas inquiet et estime qu’il va falloir du temps pour que Liverpool trouve la bonne formule : «nous avons remplacé quatre joueurs. Il faut du temps, soit pour s’adapter offensivement et pour s’adapter défensivement.» Victime de la réorganisation offensive de Liverpool, Mohamed Salah devra donc retrouver son meilleur niveau au cours des prochaines semaines. Une forme après laquelle il court toutefois depuis un petit moment. En effet depuis début mars, Mohamed Salah n’a marqué que 4 buts et délivré une offrande sur les 13 derniers matches qu’il a disputés.

Un vrai coup d’arrêt pour celui qui comptait 30 buts et 22 offrandes sur les 39 premiers matches de la saison. La préparation n’a pas été plus rassurante puisqu’il n’a mis qu’un seul but en six matches et a eu bien moins d’influence qu’au cours des dernières saisons. Alors qu’il a fêté ses 33 ans le 15 juin dernier et qu’il a été prolongé jusqu’en juin 2027 en avril dernier, Mohamed Salah inquiète avant le début de la saison de la Premier League. Une situation qu’il tentera de corriger dès ce vendredi et le début du championnat contre Bournemouth.