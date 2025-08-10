La réaction de Serhou Guirassy à sa nomination au Ballon d’Or

Auteur d’une saison 2024-2025 impressionnante, avec 38 buts et 9 passes décisives en 50 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy figure logiquement parmi les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or. Une fierté pour l’avant-centre guinéen de 29 ans, qui a réagi sobrement à cette nomination dans une interview exclusive accordée à Sky Sport Allemagne.

«Bien sûr, je suis fier d’avoir été nommé pour le Ballon d’Or, c’est une belle reconnaissance pour tout le travail accompli. C’est toujours agréable, en tant que joueur, de voir son travail récompensé par une nomination au Ballon d’Or», s’est réjoui l’ancien attaquant de Stuttgart.