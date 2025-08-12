Bournemouth en passe de s’offrir Amine Adli

Après 3 saisons du côté de la Bundesliga et de l’Allemagne, Amine Adli se rapproche bien d’un départ. Forme à Toulouse, l’international marocain avait poursuivi sa progression en Bundesliga notamment sous les ordres de Xabi Alonso. À 25 ans et après 23 buts et 24 passes décisives en 142 matches avec le Bayer, l’ailier n’avait pas caché ses envies de relever un nouveau défi.

Selon nos informations, ce défi semble être en Angleterre. L’ancien attaquant de Toulouse est tombé d’accord avec Bournemouth pour la saison prochaine. Les négociations continuent désormais entre le club anglais et le Bayer, mais elles sont à un stade avancé. À quelques mois de la CAN au Maroc et du Mondial 2026, Amine Adli semble bien parti pour tenter une aventure en Premier League avec l’envie forcément de poursuivre sa progression.