Officiel Serie A

Giacomo Raspadori débarque à l’Atlético de Madrid

Par Aurélien Macedo
1 min.
Giacomo Raspadori @Maxppp

Suite d’un mercato estival agité pour l’Atlético de Madrid. Le club espagnol qui a déjà déboursé 153 millions d’euros sur Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Santiago Mourino, Juan Musso et Clément Lenglet vient d’annoncer une autre recrue. Il s’agit de l’attaquant italien Giacomo Raspadori qui débarque du Napoli.

Atlético de Madrid
Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori 🔴⚪
Le buteur de 25 ans sort d’une saison où il a été sacré champion d’Italie dans un rôle de joker de luxe (6 buts et 2 passes décisives en 29 matches). «Accord avec Naples pour le transfert de l’international italien, qui signe avec notre club jusqu’en 2030» peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Top commentaires
