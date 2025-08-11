Luka Modrić met déjà le feu à l’AC Milan !

À 39 ans, Luka Modrić a tourné la page du Real Madrid après plus d’une décennie dorée pour s’offrir un dernier grand défi : redonner de l’éclat à un AC Milan en quête de renaissance. Séduit par la vision de Massimiliano Allegri, revenu sur le banc milanais pour remettre de l’ordre après une saison chaotique, le Ballon d’Or croate arrive auréolé de son expérience et de son aura. Ce choix s’inscrit dans un mercato estival particulièrement agité, marqué par plusieurs renforts de poids destinés à rééquilibrer un effectif usé, et par un changement de cap radical sur le banc. Après le court passage de Paulo Fonseca puis l’intérim assuré par Sérgio Conceição, la direction a tranché pour un retour à la stabilité avec Allegri. Dans ce contexte de reconstruction, Modrić incarne plus qu’un transfert : il est le symbole d’un Milan qui veut recouvrer sa grandeur en misant sur la science du jeu, la grinta et la soif de victoire de l’un des milieux les plus élégants de sa génération.

« La principale raison pour laquelle j’ai choisi l’AC Milan, c’est la grandeur du club : c’est l’une des meilleures équipes du monde. Cette photo (où il porte un survêtement de l’AC Milan avec ses parents en étant enfant, ndlr) est un magnifique souvenir. Elle témoigne de la popularité de l’AC Milan à l’époque, notamment en Croatie. J’ai grandi en regardant votre championnat, et l’AC Milan était mon équipe préférée quand j’étais enfant, notamment grâce à Zvonimir Boban, qui jouait ici : c’était mon idole. Voilà pourquoi j’ai choisi l’AC Milan. Et cette photo est un merveilleux souvenir. La première fois que je suis venu ici pour signer le contrat, j’ai immédiatement senti que ce club était spécial. On ressent l’aura de grandeur qui émane du club : il a remporté sept Ligues des champions, deuxième derrière le Real Madrid. C’est tout dire. Tout ici est au plus haut niveau : les gens qui travaillent pour le club, les supporters, le stade… », avait déclaré le Ballon d’Or 2018.

Des débuts remarqués

Arrivé il y a seulement dix jours dans le club, la recrue Luka Modrić s’intègre progressivement : «Il est là depuis 10 jours, il doit travailler. Il a eu 30 minutes, il en a joué 45. L’expulsion a bouleversé les plans, il aurait dû remplacer Musah, qui a joué 70 minutes après les 60 d’hier. Il doit améliorer sa condition physique, il est en retard sur les autres. Il faut apprendre de certains matchs. Notre force réside dans notre cohésion et notre souci du détail. Je suis satisfait du travail de ce mois-ci. La préparation est terminée et la saison commence, c’est le moment le plus amusant». Magicien du milieu de terrain, Luka Modrić apporte à Milan la touche de grâce et l’expérience qui font basculer les grands matchs.

À propos du nouveau milieu créatif mitigé entre intelligence et humilité, Allegri a loué sa recrue estivale Luka Modrić : « J’ai eu très peu, voire aucun, de grands joueurs avec peu d’intelligence et d’humilité. Pour jouer à haut niveau, il faut être humble et intelligent. Modric, ce n’est pas à moi de le dire, est un joueur extraordinaire. J’ai été surpris par la performance de Jashari, car il travaillait peu avec le ballon et s’entraînait presque toujours seul. Nous devons progresser et travailler dur, pour améliorer notre condition physique et notre mental. Il ne faut pas trop s’emballer ; gagner des matchs est la norme à Milan». À chaque ballon touché, Modrić semble écrire une nouvelle page de poésie footballistique sous le maillot rossonero.