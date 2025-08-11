L’OL réagit à la décision du TAS

La décision est tombée et a été largement reprise en Angleterre. Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a confirmé que Crystal Palace allait bien jouer la Ligue Europa Conference cette saison, et non la Ligue Europa. Pour rappel, les Eagles s’étaient qualifiés pour la C3, mais en raison des règles visant à encadrer la multipropriété, ils avaient été recalés en C4 à cause de la participation de l’Olympique Lyonnais à la C3. Les Gones se sont d’ailleurs félicités de la décision rendue par l’instance juridique.

«Saisi par Crystal Palace, le TAS a examiné la conformité du club aux règles de multipropriété imposées par l’UEFA et a conclu que la situation actuelle ne nécessitait aucune modification. Cette décision confirme définitivement la position défendue par l’Olympique Lyonnais tout au long de la procédure et renforce son ambition en Europa League, cette saison», peut-on lire sur le communiqué publié par les septuples champions de France.