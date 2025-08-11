Menu Rechercher
UEFA Europa League

L’OL réagit à la décision du TAS

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le logo de l'Olympique Lyonnais @Maxppp

La décision est tombée et a été largement reprise en Angleterre. Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a confirmé que Crystal Palace allait bien jouer la Ligue Europa Conference cette saison, et non la Ligue Europa. Pour rappel, les Eagles s’étaient qualifiés pour la C3, mais en raison des règles visant à encadrer la multipropriété, ils avaient été recalés en C4 à cause de la participation de l’Olympique Lyonnais à la C3. Les Gones se sont d’ailleurs félicités de la décision rendue par l’instance juridique.

Olympique Lyonnais
Le TAS confirme la participation de l’Olympique Lyonnais à l’Europa League 2025/26 🔴🔵

L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision rendue ce jour par le Tribunal Arbitral du Sport, confirmant sa participation à l'Europa League pour la saison 2025/26.
«Saisi par Crystal Palace, le TAS a examiné la conformité du club aux règles de multipropriété imposées par l’UEFA et a conclu que la situation actuelle ne nécessitait aucune modification. Cette décision confirme définitivement la position défendue par l’Olympique Lyonnais tout au long de la procédure et renforce son ambition en Europa League, cette saison», peut-on lire sur le communiqué publié par les septuples champions de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (96)
