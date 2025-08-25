Newcastle - Liverpool : les compositions officielles

Liverpool veut accrocher le bon wagon. Après leur victoire inaugurale, les Reds se déplacent à Newcastle en clôture de la 2e journée de Premier League (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un succès leur permettrait de revenir sur Arsenal et Tottenham, les seules équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches de la saison.

Trois recrues débutent dans le onze de Liverpool avec Kerkez sur la gauche de la défense, ainsi que Wirtz en soutien d’Ekitike, à nouveau seul à la pointe du 4-2-3-1. Blessé, Frimpong est remplacé par Jones dans le couloir gauche défensif tandis que Szboszlai forme un duo avec Gravenberch au milieu de terrain. En face, les Magpies se présentent avec la même équipe que la semaine dernière, Guimarães, Tonali et Joelinton étant placés au cœur du jeu. Devant, Gordon sera épaulé par Elanga et Barnes sur les ailes.

Les compositions :

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Burn, Livramento - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Elanga, Gordon, Barnes.

Liverpool : Alisson - Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike.