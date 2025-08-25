Ballon d’Or, PSG : Ousmane Dembélé évoque son statut de favori

Dans deux mois, le nom du Ballon d’Or 2025 sera connu pour le grand public. Parmi les favoris pour succéder à l’Espagnol Rodri, Ousmane Dembélé est l’un des principaux candidats au trophée individuel, avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 apparitions et surtout cinq trophées remportés, dont la Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet par le podcast ForForTwo, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est confié sur l’importance de ce trophée et son statut de favori.

«Avant la finale de la Ligue des champions, on me criait "Ousmane, Ballon d’Or !". Mais pour être honnête, nous étions tous concentrés sur l’équipe, en particulier sur la finale (…) Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint-Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel. Après une saison comme celle-là – quatre titres, buts, passes décisives –, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour ce prix», a-t-il assuré.