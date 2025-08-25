L’AC Milan en passe de boucler l’arrivée de Conrad Harder

Longtemps annoncé dans le viseur du Stade Rennais, Conrad Harder va finalement rejoindre l’AC Milan. Selon les dernières informations de Sky Italia, l’attaquant de 20 ans va s’envoler pour l’Italie.

Après une nouvelle offensive milanaise ce lundi, des accords verbaux ont été conclus avec le Sporting, le joueur et son agent. Si quelques détails sont désormais à régler, le joueur s’apprête à voyager du côté de Milan pour passer sa visite médicale. Un coup dur pour Rennes, qui va donc devoir trouver une autre alternative après le départ de Kalimuendo.