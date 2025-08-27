L’Atlético de Madrid dément pour Yannick Carrasco

Annoncé proche d’un retour à l’Atlético de Madrid dans la presse espagnole, Yannick Carrasco ne reviendra finalement pas. En effet, l’Atlético de Madrid a fermement démenti tout intérêt pour Yannick Carrasco et insisté sur le fait que la liste des recrues pour cet été est bel et bien finalisée. « Ni Yannick ni son agent ne nous ont contactés pour proposer leurs services », a précisé le club, réagissant aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Mercredi, l’ambiance au Metropolitano oscillait entre étonnement et indignation, confirmant que le Belge n’a jamais été dans le collimateur des dirigeants.

Les responsables du club ont également rappelé que le recrutement durant l’été a suivi une politique claire de rajeunissement, avec six des sept recrues âgées de 23 à 24 ans, Hancko étant la seule exception à 27 ans. Intégrer Carrasco n’aurait donc aucun sens dans cette stratégie. Le sujet est donc clos.