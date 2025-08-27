Menu Rechercher
Commenter
Liga

L’Atlético de Madrid dément pour Yannick Carrasco

Par Allan Brevi
1 min.
Yannick Carrasco célèbre son but avec l'Atlético de Madrid @Maxppp

Annoncé proche d’un retour à l’Atlético de Madrid dans la presse espagnole, Yannick Carrasco ne reviendra finalement pas. En effet, l’Atlético de Madrid a fermement démenti tout intérêt pour Yannick Carrasco et insisté sur le fait que la liste des recrues pour cet été est bel et bien finalisée. « Ni Yannick ni son agent ne nous ont contactés pour proposer leurs services », a précisé le club, réagissant aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Mercredi, l’ambiance au Metropolitano oscillait entre étonnement et indignation, confirmant que le Belge n’a jamais été dans le collimateur des dirigeants.

La suite après cette publicité

Les responsables du club ont également rappelé que le recrutement durant l’été a suivi une politique claire de rajeunissement, avec six des sept recrues âgées de 23 à 24 ans, Hancko étant la seule exception à 27 ans. Intégrer Carrasco n’aurait donc aucun sens dans cette stratégie. Le sujet est donc clos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Yannick Carrasco

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Yannick Carrasco Yannick Carrasco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier