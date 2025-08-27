Yannick Carrasco vers un retour à l’Atlético de Madrid !

Yannick Ferreira Carrasco est sur le point d’effectuer un nouveau retour à l’Atlético de Madrid selon AS. À 31 ans, le Belge pourrait retrouver les rouges et blancs deux ans après avoir rejoint Al-Shabab en Arabie saoudite. Un transfert qui ne deviendra possible qu’à la condition d’un départ au sein de l’effectif de Diego Simeone, Nahuel Molina étant notamment dans le viseur de Nottingham Forest. Si l’Atlético a officiellement déclaré son mercato clos après avoir déjà dépensé 175 millions d’euros cet été, en coulisses le club madrilène travaille activement à cette opération. Enthousiaste à l’idée de récupérer un joueur qu’il a toujours apprécié, Diego Simeone aurait même rencontré le directeur général Carlos Bucero pour accélérer le dossier toujours.

La suite après cette publicité

Carrasco connaît bien cette situation : en 2018, il avait quitté l’Atlético pour Dalian Pro en Chine avant de revenir, à la surprise générale, en janvier 2020. Avec 266 matchs disputés sous le maillot colchonero (47 buts), il figure parmi les joueurs marquants de l’histoire du club. Malgré les tentatives de Simeone pour compenser son départ avec Samuel Lino ou Rodrigo Riquelme, aucun n’a réellement réussi à faire oublier le dribbleur belge. L’histoire d’amour entre l’ancien Monégasque et El Cholo pourrait donc ne pas être totalement terminée.