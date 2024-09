Saudi Pro League : la dernière journée brûlante du mercato en Arabie saoudite

C’était une véritable bombe à l’été 2023. Six mois après le recrutement de Cristiano Ronaldo du côté d’Al-Nassr, la Saudi Pro League n’avait pas lésiné sur les moyens pour renforcer son championnat. Ainsi, plus de 977 millions d’euros avaient été dépensés (balance de -906,5M, deuxième plus grand total derrière la Premier League) et le championnat saoudien était le quatrième plus dépensier devant la Bundesliga et la Liga. Al-Hilal avait accueilli Neymar, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Kalidou Koulibaly quand Al-Nassr misait sur Sadio Mané, Marcelo Brozovic et Aymeric Laporte. Al-Ittihad s’était offert Fabinho, Karim Benzema et N’Golo Kanté tandis que Riyad Mahrez, Franck Kessié ou encore Roberto Firmino avaient rallié Al-Ahli. Le début d’une nouvelle ère ?

Un mercato moins flamboyant mais toujours dépensier

Cet été, la donne a été légèrement différente, mais la Saudi Pro League est restée active. Sixième championnat le plus dépensier derrière les cinq principales ligues européennes, la SPL a déboursé 328,92 millions d’euros avant le dernier jour de mercato. Sa balance de transfert est d’ailleurs la 3e plus négative derrière la Premier League et la Serie A. Al-Ahli a déboursé 51 millions d’euros sur Ivan Toney (Brentford) et Alexander (Fluminense) quand Al-Hilal a mis 53,94M€ sur la table pour Moteb Al-Harbi (Al Shabab, 28,94M€) et João Cancelo (Manchester City, 25M€). Al-Ittihad a été le plus dépensier avec 96,7 millions d’euros de dépenses sur Moussa Diaby (60M€, Aston Villa), Houssem Aouar (12M€, AS Roma), Predrag Rajkovic (8M€, Majorque), Ahmed Al-Ghamdi (7,36M€, Al-Ettifaq), Saad Al-Mousa (6,91M€, Al-Ettifaq) et Muath Fagihy (2,43M€, Al-Hilal). Du côté d’Al-Nassr, Bento (Athlético Paranaense), Wesley (Corinthians) et Salem Al-Najdi (Al-Fateh) auront coûté 40,35 millions d’euros.

Enfin, l’ambitieux promu Al-Qadsiah a mis 79,2 millions d’euros sur la table pour Eezquiel Fernandez (Boca Juniors), Cameron Puertas (Union Saint-Gilloise), Julian Quinones (Club América), Gaston Alvarez (Getafe), Pierre-Emerick Aubayemang (Olympique de Marseille), Iker Almena (Girona), Ali Adullah Hazazi (Al-Ettifaq), Nahitan Nandez (Cagliari), Koen Casteels (Wolfsbourg) et Nacho Fernandez (Real Madrid). De nombreux mouvements qui ne seront pas les derniers pour autant. Si les principaux championnats européens ont vu le mercato s’achever vendredi dernier, la Saudi Pro League a encore ce lundi pour conclure des dernières arrivées. Et certains clubs s’affairent encore à se renforcer.

Al-Ittihad attaque dans tous les sens, Osimhen c’est terminé

C’est notamment le cas d’Al-Ittihad qui pourrait dépasser les 100 millions d’euros dépensés. Seulement cinquième la saison dernière malgré son statut de champion sortant, le club de Djeddah souhaite acquérir un nouvel ailier pour épauler Moussa Diaby et Karim Benzema en attaque. Ailier d’Al-Shabab, Yannick Carrasco (30 ans) a été lié à Al-Ittihad mais cela semble se refroidir. En revanche, l’équipe de Laurent Blanc a fait une nouvelle offre pour Galeno selon A Bola. Après une proposition de 40 millions d’euros rejetée par Porto, le club saoudien devrait cette fois proposer 50 millions d’euros pour l’ailier brésilien de 26 ans.

D’après les informations de The Atletic, Arsenal a refusé une offre de prêt de 5 millions d’euros plus une obligation entre 20 et 25 millions d’euros pour Leandro Trossard. Comme nous vous le révélions, des négociations ont également lieu entre Al-Ittihad et Danilo Pereira (32 ans) du Paris Saint-Germain sur cette fin de mercato pour un transfert estimé à environ 5 millions d’euros. Al-Okhdood de son côté vient de s’offrir l’attaquant camerounais Christian Bassogog (28 ans). Long dossier de l’été, l’arrivée de Victor Osimhen du côté d’Al-Ahli n’aura pas lieu. L’équipe de Matthias Jaissle a terminé son mercato avec Ivan Toney. Enfin, Al-Shabab est en train de tenter d’attirer le marseillais Chancel Mbemba mais ce dernier a rejeté cette offre mais ce n’est pas terminé. Les prochaines heures risquent d’être actives du côté de la SPL où Al-Ittihad sera un vrai animateur.