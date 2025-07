Le nouveau numéro 9 du Real Madrid est connu !

On aura un nouveau numéro 10 au Real Madrid la saison prochaine. Les Merengues n’ont pas recruté à ce poste ; c’est Kylian Mbappé qui va récupérer ce numéro symbolique laissé libre par Luka Modric. Une volonté du Real Madrid notamment, car ce numéro 10 est toujours plus bankable dans une optique marketing et commerciale.

La suite après cette publicité

Forcément, Mbappé laisse le numéro 9 libre, et si tout le monde était convaincu qu’Endrick allait le récupérer, la donne aurait changé ces dernières semaines. Comme l’indique AS, Gonzalo Garcia est désormais le grand favori pour porter ce numéro au dos de son maillot, lui qui sort d’un sacré Mondial des Clubs avec 4 buts et une passe décisive en 6 rencontres.