Le Real Madrid a pris une décision pour Rodri

En quête d’un milieu défensif depuis le début du mercato, le Real Madrid a plusieurs fois manifesté son vif intérêt pour Rodri, récent Ballon d’Or 2024. Cependant, selon les informations du journal AS, cette piste se serait considérablement refroidie. Bien que les Merengues soient prêts à faire une offre importante pour s’attacher les services de l’international espagnol, la complexité du dossier pousse le club madrilène à repousser cette option. À court terme, les dirigeants semblent écarter une arrivée du joueur lors de ce mercato estival, notamment en raison de certaines incertitudes autour de son état physique.

La suite après cette publicité

Rodri revient tout juste d’une grave blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, et le Real Madrid souhaite observer son évolution cette saison avant de se positionner plus concrètement. L’opération s’annonce d’autant plus difficile que Manchester City n’a aucun intérêt à faciliter le départ de l’un de ses cadres. Le club espagnol pourrait revenir à la charge l’été prochain, lorsque Rodri entrera dans la dernière année de son contrat, à condition qu’il ne prolonge pas d’ici là. En attendant, la Maison Blanche compte sur ses propres milieux de terrain comme Tchouaméni, Camavinga, Valverde ou encore Arda Güler, même si aucun ne présente le même profil que Rodri, tant désiré par Xabi Alonso. Le Real Madrid n’exclut tout de même pas l’option de recruter le joueur dès cet été. Affaire à suivre.