Manchester City : Rodri entrouvre la porte au Real Madrid

Le Real Madrid 2025-26 prend forme. Menée par Xabi Alonso, l’écurie de la capitale espagnole a déjà accueilli plusieurs renforts cet été, notamment Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras. On pourrait même ajouter Gonzalo Garcia, qui est une recrue en interne. Le jeune attaquant a marqué des buts et des points durant la Coupe du Monde des Clubs et il pourrait avoir son mot à dire, surtout après la rechute d’Endrick. Malgré un effectif déjà très important en qualité et en quantité, le nouveau coach, qui doit composer avec certains éléments abonnés à l’infirmerie, aurait aimé dans l’idéal avoir un renfort supplémentaire dans l’entrejeu, voire dans l’axe central.

La suite après cette publicité

En fin de contrat dans un an à Liverpool, Ibrahima Konaté est apprécié. Mais un départ cet été paraît compliqué. D’autant que si le Real Madrid doit bouger et sortir son chéquier cet été, il ne fera que pour Rodri (29 ans). Une information révélée hier par AS et confirmée ce mardi par la Cadena SER. La radio espagnole assure que les Merengues ont ce transfert en tête et n’excluent pas de le boucler cet été ou le prochain. Mais tout porte à croire que cela se fera dans un an, sachant qu’il ne restera qu’une année de contrat à Rodri. L’Espagnol est lié aux Citizens jusqu’en 2027. Sur la radio ibérique, le journaliste Anton Meana a livré son analyse sur la situation.

La suite après cette publicité

Rodri est heureux à City mais n’exclut pas de changer d’horizon

« Pour l’instant, cela semble plus compliqué, à moins que Rodri ne soit disponible. Nous nous contentons donc de ce que nous avons actuellement. C’est-à-dire Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham et Arda Güler, qui peut également jouer à ce poste (…) Le Real Madrid estime qu’il n’existe pas de numéro cinq sur le marché qui corresponde à ses attentes footballistiques et à un prix que le club dirigé par Florentino Pérez peut, ou plutôt est prêt à, se permettre. Par conséquent, le seul nom vraiment convaincant à ce poste est Rodrigo Hernández (…) C’est une opération très complexe. D’abord parce que le joueur n’est pas à vendre, parce qu’il ne veut pas faire mauvaise impression sous Guardiola, parce qu’il est heureux à City, et parce qu’il n’a pas joué depuis un an et qu’ils l’attendaient.»

Il poursuit : « ce n’est pas une opération simple, mais si City avait besoin de vendre demain, qu’il décrochait le téléphone et appelait Madrid pour le vendre pour 100 millions d’euros, Madrid aurait les moyens financiers de conclure la transaction.» Malgré tout, la Cadena SER nous livre une information plutôt intéressante dans la suite de son article. «Rodri ne serait pas contre un changement d’horizon», explique la publication espagnole. Cela avait déjà été le cas avant sa blessure, où le Real Madrid était déjà là. Cet été 2025, c’est encore le cas. Rodi n’est pas insensible aux multiples appels du pied de la Casa Blanca. Dans un passé récent, il a été dit que c’est le seul club qui pourrait lui faire quitter Manchester City. Cela semble être toujours d’actualité…