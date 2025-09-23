Manchester City : l’incroyable déclaration de Guardiola sur Abdukodir Khusanov

Transféré à Manchester City l’hiver dernier en échange de 40 M€, l’ancien défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, se fait tranquillement sa place chez les Cityzens. Titularisé à quatre reprises en cinq apparitions cette saison (4 en Premier League 1 en Ligue des Champions), le jeune Ouzbek a reçu des éloges de la part de son coach, Pep Guardiola.

« Il peut jouer à tous les postes en défense, sauf celui d’arrière gauche. Ce n’est pas un joueur qui crée beaucoup d’occasions à l’avant, mais sa vision du jeu est incroyable. Il est solide et stable. Il est incroyablement concentré. C’est une recrue incroyable, l’une des meilleures que ce club ait connue depuis de nombreuses années. Ce joueur fera carrière dans ce club pendant de nombreuses années », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.