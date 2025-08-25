Brésil : la liste étonnante de Carlo Ancelotti sans Neymar, Rodrygo et Vinicius Jr !

Déjà assuré d’être qualifié pour le Mondial 2026 avec une troisième place obtenue en 16 rencontres des éliminatoires de la zone sud-américaine, le Brésil va disputer deux dernières rencontres contre le Chili, au Maracanã, le 4 septembre prochain, puis un dernier match à l’extérieur le 9 septembre, face à la Bolivie. Deux rencontres abordables pour le Brésil de Carlo Ancelotti, qui a livré sa deuxième liste avec la Seleção. Mais cette fois, le technicien italien a fait de gros choix forts.

Un premier absent manque déjà à l’appel : Neymar Jr. Le capitaine brésilien ne sera pas de retour en sélection et a été écarté de la liste. «Il y a des nouveaux joueurs dans cette deuxième convocation. Neymar n’est pas là, il a eu un petit problème la semaine dernière. Mais nous n’avons pas besoin de le tester ; tout le monde le connaît», a déclaré le Mister, désireux de tester de nouveaux joueurs. Mais ce n’est pas tout, puisqu’aucun joueur du Real Madrid n’a d’ailleurs été appelé dans cette liste.

Les Brésiliens du Real Madrid écartés

Outre Endrick, toujours blessé, Carlo Ancelotti a choisi de ne pas sélectionner Eder Militão, ainsi que les deux attaquants madrilènes Rodrygo et Vinicius Jr. «Ils ne sont pas dans le groupe car je veux rencontrer de nouveaux joueurs dont je ne connais pas bien le profil. Techniquement, je connais tous les joueurs, tous. Je veux rencontrer d’autres joueurs qui peuvent aider l’équipe nationale à réussir», a ajouté le Mister. En effet, Lucas Beraldo (PSG) ou encore Antony (Manchester United) n’ont pas été appelés.

En effet, Lucas Paquetá (West Ham) a été préféré et fera son grand retour, alors que l’attaquant du Cruzeiro, Kaio Jorge, est le seul nouveau venu. Alexsandro, Caio Henrique, Vanderson, Marquinhos, Bruno Guimaraes, Andrey Santos, João Pedro, Estevao, Raphinha et Luiz Henrique ont également été convoqués. Un groupe complètement remanié pour pouvoir tester des nouveautés. «Ce groupe doit disposer d’une base fixe de joueurs qui seront importants pour le Mondial. Autour de ce groupe, nous devons inclure des joueurs qui pourraient figurer dans la composition finale à l’avenir», a-t-il lâché. Des choix qui irritent déjà au Brésil, mais aussi en Europe…

La liste complète du Brésil

Gardiens

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Défenseurs

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Vanderson (Monaco)

Wesley (AS Roma)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Milieux de terrain

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Attaquants