Amical : le PFC gifle l’AS Saint-Etienne

Deuxième match de l’été pour le Paris FC et première victoire. Après une défaite contre l’Union Saint-Gilloise, le club de la capitale a cette fois battu l’AS Saint-Étienne 3-0. Un doublé de Marchetti (9, 33e) et un but de Kebbal ont (25e) ont fait la différence.

Sans les nouvelles recrues phares au coup d’envoi (Otavio n’était pas convoqué, Moses Simon est resté sur le banc), les Parisiens n’ont pas eu de mal à s’offrir les Verts, qui eux redescendent en Ligue 2. Ces derniers disputaient déjà leur 4e match amical de la préparation.