Ilan Kebbal élu joueur du mois d’août en Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Kebbal avec le PFC @Maxppp

C’est ce qu’on appelle un retour fracassant. Après un court passage en Ligue 1 avec Reims lors de la saison 2021/2022, Ilan Kebbal y est revenu cette saison sous les couleurs du Paris FC, promu. Et il ne lui aura pas fallu bien longtemps avant de se mettre en valeur.

UNFP
Tu les as tous fait taire Ilan 🤫

Un exemple de persévérance et lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois d’août en @Ligue1 🏆

Félicitations Ilan 👏

#TropheesUNFP
Téléfoot
"On me répétait que c’était impossible de signer professionnel avec ma taille."

Après un excellent début de saison avec le Paris FC, Ilan Kebbal ne perd pas de vue le chemin parcouru. @YassinNfaoui
Brillant en ce début de saison face à Nantes (1 but), l’OM (1 but et 1 passe décisive) mais aussi Metz (2 buts), l’international algérien de 27 ans vient d’être récompensé par le trophée de joueur du mois d’août en Ligue 1. Il devance le Parisien João Neves et le Lyonnais Tyler Morton.

