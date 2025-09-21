Ilan Kebbal élu joueur du mois d’août en Ligue 1

C’est ce qu’on appelle un retour fracassant. Après un court passage en Ligue 1 avec Reims lors de la saison 2021/2022, Ilan Kebbal y est revenu cette saison sous les couleurs du Paris FC, promu. Et il ne lui aura pas fallu bien longtemps avant de se mettre en valeur.

Brillant en ce début de saison face à Nantes (1 but), l’OM (1 but et 1 passe décisive) mais aussi Metz (2 buts), l’international algérien de 27 ans vient d’être récompensé par le trophée de joueur du mois d’août en Ligue 1. Il devance le Parisien João Neves et le Lyonnais Tyler Morton.