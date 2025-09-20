Ligue 2 : l’ASSE s’offre Reims et s’empare de la première place

Un choc entre relégués. Voilà ce que nous offrait la Ligue 2 ce samedi avec la réception de Reims par l’ASSE. Une rencontre au sommet entre deux équipes qui prétendent à la remontée immédiate en fin de saison et qui valait donc cher. Et après un match à cinq buts, ce sont les Verts qui, avec l’appui de leur public, se sont imposés. Annoncé partant cet été, Lucas Stassin a ouvert le score à bout portant (1-0, 27e). Proche du doublé mais frustré par un poteau (29e), l’attaquant belge s’est finalement offert un doublé juste avant la pause (2-1, 45e) en réponse à l’égalisation sur penalty de Teddy Teuma (1-1, 43e).

Au retour des vestiaires, Igor Miladinovic a enfoncé le clou avec une superbe frappe qui s’est logée en pleine lucarne (3-1, 48e). Un but qui a scellé le succès des Foréziens et ce, malgré la réduction de l’écart de Teddy Teuma à la 69e minute de jeu (3-2). Avec cette victoire, Saint-Etienne s’empare de la tête du championnat et compte désormais 14 points en 6 matches. De son côté, Reims stagne à la 9e place.