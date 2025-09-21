Ligue 1 : Strasbourg s’offre le Paris FC dans un match fou et monte sur le podium

Choc d’équipes ambitieuses en Ligue 1 ce dimanche après-midi. Le Racing Club de Strasbourg, fort d’un mercato estival qualitatif, se déplaçait sur la pelouse du promu du Paris FC. Un duel intéressant où les Franciliens misaient sur un 4-3-3 avec Obed Nkambadio dans les buts qui étaient préférés à Kevin Trapp. Hamari Traoré, Moustapha Mbow, Samir Chergui et Nhoa Sangui formaient la défense. Au milieu, on retrouvait Maxime Lopez, Adama Camara et Pierre Lees-Melou. Devant, Willem Geubbels était épaulé par Ilan Kebbal et Moses Simon. De son côté, le RCSA alignait un 3-5-2 avec Mike Penders comme dernier rempart. Malang Sarr, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell formaient la défense avec Diego Moreira et Martial Godo dans les couloirs. Au milieu, Abdoul Ouattara, Samir El Mourabet et Valentin Barco prenaient place tandis que Kendry Paez et Joaquin Panichelli étaient associés devant.

Et la rencontre démarrait sur un gros rythme d’entrée. Côté gauche, Moses Simon poussait Penders à la parade. Le ballon flottait et Pierre Lees-Melou déclenchait, mais le gardien belge repoussait. Ilan Kebbal allait surgir et butait sur le gardien belge avant d’être signalé hors-jeu (2e). Le Paris FC était dans le bon ton et Adama Camara allait à son tour prendre sa chance devant la surface alsacienne, mais son tir passait à gauche des buts strasbourgeois (18e). Malmené, Strasbourg restait capable de réagir et allait le faire via un double une-deux entre Abdoul Ouattara et Diego Moreira sur l’aile droite. Ce dernier allait centrer devant le but pour Kendry Paez qui allait conclure de la tête (1-0, 27e). Le tout premier but du milieu offensif équatorien en Ligue 1. Mené, le Paris FC ne se décourageait pas et continuait d’aller de l’avant.

Strasbourg assure contre le Paris FC

Sur un centre de Nhoa Sangui sur la gauche vers la surface alsacienne. La reprise de Willem Guebbels ne trouvait pas le cadre (45e +2e). Après la pause, le Paris FC continuait d’insister. Parti côté droit, Ilan Kebbal revenait dans l’axe et enroulait devant la surface du pied gauche. Son tir cadré était capté par Mike Penders (52e). Le Paris FC continuait d’insister pour faire la différence, quitte à se découvrir et Strasbourg en profitait. En contre, Diego Moreira parvenait à trouver Mathis Amougou devant la surface, mais l’ancien Stéphanois croisait trop sur la droite (77e). Dans une situation similaire, quelques minutes plus tard, le RCSA réglait la mire. Diego Moreira lançait en profondeur Emanuel Emegha qui tentait un tir croisé. Guela Doué suivait devant le but pour dévier au fond des filets (2-0, 78e).

Un but qui avait le mérite de réveiller le Paris FC. Remuant aujourd’hui, Ilan Kebbal centrait côté gauche vers le premier poteau et trouvait le crâne de Nouha Dicko. Le Malien déviait d’un coup de casque sur la droite du but de Mike Penders pour réduire l’écart (2-1, 81e). Mais alors qu’on pouvait imaginer les Parisiens revenir, Strasbourg allait reprendre le large. Côté gauche, Ben Chilwell bottait un coup franc vers le second poteau. Félix Lemaréchal déviait de la tête avant qu’Emanuel Emegha tacle la sphère au fond des filets. Refusée, sa réalisation était finalement validée après la validation de l’arbitrage vidéo (3-1, 89e). Mais ce n’était pas encore fini, sur la droite, Jean-Philippe Krasso centrait en retrait pour Nouha Dicko qui manquait sa reprise. Alimami Gory suivait et allait conclure (3-2, 90e +4). Avec cette victoire 3-2, Strasbourg s’offre le Paris FC et grimpe à la troisième place avec 12 points, comme le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Le Paris FC se retrouve onzième à trois points de la zone rouge.