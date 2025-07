Ça se tend sérieusement entre le Real Madrid et Vinicius Junior

Il n’y a pas que Rodrygo qui crispe la direction du Real Madrid en ce moment. Le Brésilien, courtisé par la Premier League et Arsenal en premier lieu, est en train de faire les frais de la venue de Kylian Mbappé la saison passée. Lorsqu’il est titulaire aux côtés des autres stars, le collectif manque d’équilibre et quand il démarre sur le banc, il n’est pas heureux de sa situation. Vinicius Junior (25 ans) aussi est en train de devenir une conséquence indirecte de la signature du Français.

Auteur d’une saison 2023/2024 fantastique (24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs), l’ancien joueur de Flamengo a manqué le Ballon d’Or d’un cheveu, devancé par Rodri et son caractère de gentleman qui a séduit le jury au détriment du capricieux Brésilien. Depuis, il revendique une certaine injustice mais il a surtout perdu une partie de son football, malgré des statistiques plus qu’honorables (22 buts et 19 passes décisives en 58 rencontres). Et cela alors qu’il tente de renégocier son contrat depuis plusieurs mois maintenant.

Les positions s’éloignent entre le Real et Vinicius

Plusieurs fois, les positions ont semblé proches, comme à la fin de l’été dernier, puis au printemps. L’attaquant signerait pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029. Force est de constater, l’officialisation se fait toujours attendre. En réalité, et en rapport à son historique dans l’équipe, à son palmarès et son implication dans les titres récents de la Casa Blanca, il réclame le même salaire que Kylian Mbappé, ce que la direction se refuse à lui fournier, et se refusera toujours dans les prochains mois.

D’après la Cadena Ser, le Real est surpris par cette demande, d’autant qu’elle intervient après une mauvaise saison et cela agace. Dans l’état actuel des choses, les négociations sont bloquées. Les deux parties se donnent encore un an pour trouver un terrain d’entente mais le joueur est déjà prévenu : jamais, il n’aura le salaire de son coéquipier champion du monde. Voilà qui va donner de l’eau au moulin saoudien. Depuis plusieurs mois, la Saudi Pro League est aux aguets et souhaite faire de Vinicius le joueur le mieux payé au monde avec un contrat d’un milliard d’euros sur 5 ans.