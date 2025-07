Le Real Madrid est en panique totale pour ses stars !

Il y a un an, le Real Madrid a fait un choix. Sortant d’une saison auréolée d’une Ligue des Champions sous l’impulsion du tandem Bellingham-Vinicius, la Maison Blanche a fait le choix de rapatrier Kylian Mbappé. Arrivé à la fin du cycle avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a donc eu l’occasion de rejoindre le club de ses rêves dans le meilleur des timings. Une idylle qui s’est faite dans des conditions XXL : outre l’arrivée en grande pompe du champion du monde 2018 dans un Santiago-Bernabeu plein à craquer, les conditions salariales du Français ont fait de lui le joueur le mieux payé du vestiaire.

En parallèle, les dirigeants espagnols ont également accordé un pourcentage juteux sur les droits à l’image du joueur de 26 ans. Ainsi, Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène, et de loin. Un statut qui est souvent rappelé un an après l’arrivée du Bondynois à Madrid. En effet, critiqué sportivement toute l’année, malgré son titre de Pichichi en Liga et de Soulier d’Or européen, l’attaquant formé à Monaco a également été épinglé pour avoir brisé, d’après certains, l’équilibre tactique de l’équipe. Son manque de connexion avec Vinícius Júnior est souvent souligné de l’autre côté des Pyrénées.

Le Real Madrid veut éviter un conflit dangereux !

En parallèle de ces difficultés salariales, le Real Madrid veut éviter à tout prix une guerre des salaires. C’était déjà le cas il y a un an lors de la signature de Kylian Mbappé, qui a touché un salaire moins important qu’au PSG. Mais il a aussi perçu une juteuse prime à la signature. Celle-ci n’a pas été oubliée par le clan Vinicius Jr. En discussion pour une prolongation de contrat, le Brésilien souhaite obtenir un meilleur salaire, soit plus de 15 M€ nets par an. Mais les Merengues ne veulent pas rompre la grille salariale au risque d’entrer en conflit avec KM9 ou Jude Bellingham, les deux autres stars de l’équipe.

Ils seraient les prochains à claquer la porte si cela arrivait, assure AS. Le média ibérique précise que l’entourage de Vini Jr avance d’autres arguments pour que le Real Madrid augmente son salaire. En effet, le clan du Brésilien insiste sur la grosse prime à la signature perçue par Mbappé à son arrivée qui pourrait être considérée comme un salaire caché si elle était intégrée au contrat qu’il a signé. Partant de là, le joueur auriverde et ses proches estiment qu’ils sont dans leur bon droit de demander plus…