Palerme : l’ex-président Paul Baccaglini est décédé

Par Aurélien Macedo
Paul Baccaglini @Maxppp

Triste nouvelle qui nous vient d’Italie. Président du club sicilien de Palerme pendant cinq mois lors de la saison 2016/2017, Paul Baccaglini a été retrouvé mort à son domicile. L’homme de 41 ans aurait décidé de se suicider d’après les premières analyses de la police italienne et le parquet de Milan a ordonné une autopsie au cours des prochaines heures.

Palermo F.C.
Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017.
Palerme a communiqué sa douleur dans un communiqué : «le Palermo FC, ainsi que le président Dario Mirri et toute la famille du City Football Group, expriment leurs condoléances pour le décès prématuré de Paul Baccaglini , président de l’US Città di Palermo dans les derniers mois de la saison 2016-2017.»

