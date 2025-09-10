Palerme : l’ex-président Paul Baccaglini est décédé

Triste nouvelle qui nous vient d’Italie. Président du club sicilien de Palerme pendant cinq mois lors de la saison 2016/2017, Paul Baccaglini a été retrouvé mort à son domicile. L’homme de 41 ans aurait décidé de se suicider d’après les premières analyses de la police italienne et le parquet de Milan a ordonné une autopsie au cours des prochaines heures.

Palerme a communiqué sa douleur dans un communiqué : «le Palermo FC, ainsi que le président Dario Mirri et toute la famille du City Football Group, expriment leurs condoléances pour le décès prématuré de Paul Baccaglini , président de l’US Città di Palermo dans les derniers mois de la saison 2016-2017.»