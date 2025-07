Viktor Gyökeres explique le choix Arsenal

Viktor Gyökeres est enfin un joueur d’Arsenal. Après des semaines de rumeurs, de négociations et de tensions avec le Sporting CP, l’un des feuilletons les plus intenses de ce mercato a connu son épilogue : les Gunners ont déboursé près de 73,5 millions d’euros pour s’offrir le buteur suédois, auteur de 54 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Sporting CP. À 27 ans, le nouveau numéro 14 des Gunners se dit prêt à franchir un cap en Premier League, dans un environnement qu’il estime idéal.

«J’ai tout simplement senti que c’était le bon club pour moi», a déclaré l’attaquant d’Arsenal. Séduit par les échanges avec Mikel Arteta et le projet du club, Gyökeres n’a pas hésité longtemps. «Quand j’ai joué contre eux, j’ai vraiment senti que c’était une équipe très forte, très difficile à affronter. Et puis, l’histoire du club, sa communauté de supporters… c’est incroyable.» Déterminé à faire oublier son passage discret à Brighton, il compte bien marquer les esprits cette fois : «je veux faire partie de ce club et marquer avec ce maillot, j’ai hâte. »