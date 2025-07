Arsenal veut réaliser un nouveau gros coup à 70 M€ sur le mercato

Après avoir (enfin) bouclé le transfert de Viktor Gyökeres, Arsenal veut réaliser un autre grand coup cet été, en s’offrant une star de Crystal Palace, Eberechi Eze. D’après The Independent, le milieu offensif de 27 ans est la nouvelle cible prioritaire des Gunners. Et cela tombe bien, puisque les proches du joueur sont convaincus qu’un accord sera conclu dans les prochaines semaines.

La direction londonienne espère boucler l’opération pour un montant de plus de 68 millions d’euros, payé en trois versements d’environ 23 M€, plutôt que via la clause libératoire annoncée à plus de 77 millions. Même s’il n’y a pas encore eu de contacts concrets entre les deux formations, elles devraient rester ouvertes aux négociations grâce aux bonnes relations entre leurs conseils d’administration. Le quotidien britannique précise que la volonté du vice-champion d’Angleterre serait de vendre un joueur avant de passer à l’offensive pour l’international anglais (12 sélections, 1 but) mais cela ne constitue pas une condition impérative.