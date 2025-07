Arsenal annonce la signature de Cristhian Mosquera

Après Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi et Christian Norgaard, et avant Viktor Gyökeres que tout le monde attend, Arsenal vient d’enregistrer une autre recrue. Cristhian Mosquera a signé son contrat ce vendredi pour 5 saisons. «Nous sommes ravis d’annoncer que l’international espagnol des moins de 21 ans Cristhian Mosquera nous a rejoint avec un contrat à long terme», annonce le communiqué.

Avec cette arrivée, le vice-champion d’Angleterre renforce l’axe de sa défense avec un champion olympique qui sera le remplaçant naturel de la charnière Saliba-Gabriel. La blessure de l’ancien Lillois à l’ischio avait d’ailleurs pénalisé le club de Mikel Arteta en fin de saison dernière. Kiwior avait tenu son rang mais ça n’a pas suffi. Le jeune Mosquera tentera de densifier ce secteur de jeu.

Arsenal a déboursé 22 M€ avec bonus

Il a beau être encore jeune, l’Espagnol a déjà cumulé une centaine de matchs professionnels avec Valence. Formé chez les Naranjas, il a connu ses premières apparitions en janvier 2022 avant de devenir un titulaire indiscutable un an et demi plus tard. Il aura réalisé deux saisons complètes dans l’axe de l’équipe première avant de filer pour le premier gros transfert de sa carrière.

Un temps dans le viseur du PSG, comme nous vous le révélions en mai dernier, le droitier d’1m91 a finalement pris la direction de l’Angleterre. Les Gunners ont signé un chèque de 18 M€, plus 4 M€ de bonus pour convaincre Valence de lâcher son joueur. Même s’il ne démarre pas comme titulaire, le natif d’Alicante passe à une autre étape de sa carrière avec comme autre objectif d’atteindre la sélection espagnole de Luis de la Fuente.