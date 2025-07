Le Real Madrid met en vente Vinicius Junior !

L’histoire d’amour entre le Real Madrid et Vinicius Junior bat de l’aile. Arrivé de Flamengo à l’été 2018 contre 45 millions d’euros, l’ailier brésilien de 25 ans connaît une carrière idyllique avec les Merengues. Auteur de 106 buts et 83 passes décisives en 322 rencontres, il a remporté 2 fois la Ligue des Champions et 3 fois la Liga. Des accomplissements énormes pour le natif de São Gonçalo qui reste néanmoins sur un dernier exercice plus compliqué malgré des statistiques toujours aussi solides (22 buts et 19 offrandes en 58 rencontres).

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Junior est ouvert à une prolongation avec la Casa Blanca mais ça coince. Après plusieurs mois de discussions, les négociations sont au point mort. En cause, les exigences de Vinicius Junior qui réclame un salaire similaire à celui que touche l’autre star de l’effectif Kylian Mbappé. Touchant actuellement 15 millions d’euros net avec le club espagnol, Vinicius Junior toucherait 8 millions d’euros de moins par an que son homologue tricolore.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est ouvert à la vente

Souhaitant obtenir autant, Vinicius Junior se heurte à la position ferme du Real Madrid qui ne souhaite pas lui offrir autant. La Casa Blanca est d’ailleurs surprise de l’approche du Brésilien qui intervient après des derniers mois plus compliqués. Et cette situation stagnante aurait poussé le Real Madrid à revoir sa position selon Mundo Deportivo. Ainsi, les Madrilènes sont ouverts à le laisser partir.

Si le joueur dispose d’une clause libératoire d’1 milliard d’euros qui semble impossible à lever, le Real Madrid est ouvert à une vente si une proposition significative intervient d’une autre formation. Lié à l’Arabie saoudite et notamment à Al-Hilal depuis de nombreux mois, Vinicius Junior avait toujours vu le Real Madrid se montrer ferme à son sujet. La situation est en train de changer.