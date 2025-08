Real Madrid : une grosse décision a été prise avec Vinicius Jr

C’est un dossier qui commence à en agacer plus d’un du côté de la capitale espagnole… Alors que son contrat expire en 2027, ce qui va doucement commencer à mettre le club madrilène dans une situation difficile, Vinicius Jr n’accepte toujours pas les propositions formulées par Florentino Pérez. Et pour cause, l’attaquant brésilien campe sur ses positions et réclame d’être le joueur le mieux payé de l’effectif.

Pour l’état-major madrilène, hors de question d’imaginer le joueur formé à Flamengo toucher un plus gros salaire que Kylian Mbappé. Autant dire que si l’un des deux camps ne fait pas de concession, l’avenir du joueur devra s’écrire loin de Madrid. D’autant plus que la menace saoudienne existe toujours, et que certains médias espagnols ont indiqué que le Brésilien était mis en vente par le Real Madrid. Des informations démenties par des sources du club de la capitale ibérique, mais il est évident que si aucun accord n’est trouvé, le numéro 7 merengue devra partir cet été ou le prochain.

Aucune offre

Mais comme l’indique la Cadena SER, Vinicius Jr n’a tout simplement pas de prétendant en ce moment. Effectivement, l’Arabie saoudite n’a pas l’intention de le recruter cet été comme l’explique le média espagnol. Les clubs saoudiens n’ont pas prévu d’investissements si colossaux cet été et ne tenteront donc rien pour le Brésilien, c’est décidé et ça ne devrait pas bouger.

Autant dire que maintenant que la Saudi Pro League s’est retirée du dossier, un départ de Vinicius Jr cet été semble improbable, puisqu’aucun autre club européen ne s’est positionné pour le récupérer. Et les montants d’une éventuelle opération seront prohibitifs, même pour les plus gros cadors du Vieux Continent. Autant dire que ce feuilleton est loin d’être terminé…