Premier League

Le transfert du flop Rasmus Hojlund se confirme !

Après une nouvelle saison décevante en terres mancuniennes, Rasmus Hojlund devrait quitter Old Trafford dans les jours à venir.

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rasmus Højlund @Maxppp

C’est un dossier assez complexe à gérer pour Manchester United. Cet été, les Mancuniens ont fait des folies et ont déboursé environ 250 millions d’euros pour s’offrir trois nouveaux joueurs offensifs : Bryan Mbeumbo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, tout juste arrivé du côté d’Old Trafford. Clairement, Ruben Amorim va disposer d’un secteur offensif totalement remodelé et n’aura donc pas vraiment le droit à l’erreur cette saison.

Forcément, cela remet aussi en question l’avenir de nombreux joueurs déjà présents dans l’effectif. C’est le cas de Jadon Sancho ou d’Antony, tous deux revenus de leurs prêts respectifs, ainsi que d’Alejandro Garnacho, qui souhaite rejoindre Chelsea. Quant à Rasmus Hojlund, les portes du onze titulaire lui sont clairement fermées avec toutes ces arrivées aux avant-postes.

Retour en Italie

Arrivé à Manchester United en 2023 pour la somme folle de presque 80 millions d’euros, l’ancien de l’Atalanta n’a pas été à la hauteur des attentes. Du haut de ses 22 ans, il n’a par exemple inscrit que 4 buts en 32 matchs de Premier League cette saison, dont 23 en tant que titulaire. Un véritable flop donc, symbole des politiques mercato complètement ratées des Mancuniens ces dernières années. Mais il conserve une bonne cote en Italie notamment, où l’AC Milan veut se l’offrir, comme indiqué par certains médias samedi soir.

Et selon La Gazzetta dello Sport, le Milan, sous la houlette de Tare et d’Allegri, veut transformer l’opportunité en coup de maître. Même si le joueur n’est pas encore totalement convaincu de vouloir partir, un accord est tout proche d’être trouvé entre les deux formations autour d’un prêt avec option d’achat de 40 millions d’euros. Les Milanais prendraient aussi les 4 millions d’euros net de son salaire. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
