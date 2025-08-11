Menu Rechercher
Le Servette officialise l’arrivée de Jocelyn Gourvennec

Jocelyn Gourvennec sur le banc de touche @Maxppp

Comme révélé en exclusivité la semaine dernière, Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraineur du Servette pour les deux prochaines saisons plus une en option. L’ancien coach de Guingamp, de Bordeaux, du LOSC et du FC Nantes va entamer sa première expérience à l’étranger.

Le technicien tricolore de 53 ans, qui a notamment gagné la Coupe de France 2014 et le Trophée des Champions en 2022, dirigera sa première séance ce matin avant d’être présenté à la presse mardi comme l’a indiqué le club suisse par le biais d’un communiqué publié sur son site ce lundi matin. Premier objectif pour Gourvennec, tenter d’accrocher un bon résultat aux Pays-Bas face à Utrecht lors du 3e tour de qualification en Ligue Europa.

