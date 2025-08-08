Gourvennec va rejoindre le Servette de Genève

Jocelyn Gourvennec a trouvé son nouveau challenge. Selon nos informations, le technicien français est tout proche de rejoindre le Servette de Genève, qui a entamé sa saison avec deux défaites en deux matches de championnat.

Gourvennec, 53 ans, n’a pas retrouvé de banc de touche depuis son passage amer du côté du FC Nantes. Il avait auparavant entraîné Guingamp, Bordeaux ou encore Lille.