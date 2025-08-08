Menu Rechercher
Commenter 4
Exclu FM Super League

Gourvennec va rejoindre le Servette de Genève

Par Sebastien Denis - Aurélien Léger-Moëc
Jocelyn Gourvennec vers le Servette de Genève @Maxppp

Jocelyn Gourvennec a trouvé son nouveau challenge. Selon nos informations, le technicien français est tout proche de rejoindre le Servette de Genève, qui a entamé sa saison avec deux défaites en deux matches de championnat.

La suite après cette publicité

Gourvennec, 53 ans, n’a pas retrouvé de banc de touche depuis son passage amer du côté du FC Nantes. Il avait auparavant entraîné Guingamp, Bordeaux ou encore Lille.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Super League
Servette
Jocelyn Gourvennec

En savoir plus sur

Super League Super League
Servette Logo Servette
Jocelyn Gourvennec Jocelyn Gourvennec
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier