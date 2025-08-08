Manchester United lance un bras de fer à 40 M€

Ce vendredi, Manchester United a publié sur ses réseaux sociaux des images de son nouveau centre d’entraînement pour l’équipe première à Carrington. Ces derniers mois, les joueurs de Ruben Amorim s’étaient notamment installés dans un bâtiment réservé habituellement à l’équipe féminine et à l’académie le temps que le chantier soit bouclé. Pour bénéficier d’équipements modernes et neufs, les pensionnaires d’Old Trafford ont dépensé 57 M€. Sir Jim Ratcliffe et ses équipes veulent offrir le meilleur à leur équipe. C’est aussi le cas en ce qui concerne le mercato. Man U a notamment dépensé 150 M€ pour s’offrir le duo Bryan Mbeumo-Matheus Cunha.

La suite après cette publicité

Man U ouvre la porte à Hojlund

Ils ont également lâché 76,5 M€, plus que 8,5 M€ de bonus, pour s’attacher les services de Benjamin Sesko. Le joueur a poussé pour rejoindre les Mancuniens, malgré une proposition supérieure de Newcastle qui lui offrait de jouer la Ligue des Champions. Malgré des résultats compliqués, Manchester United arrive encore à attirer des joueurs. La signature du Slovène va forcément changer des choses pour Ruben Amorim, qui estimait ne pas avoir un attaquant de classe mondiale dans ses rangs. Marcus Rashford aurait pu occuper ce rôle, mais ce n’était pas forcément le grand amour entre le coach portugais et l’Anglais, qui a rejoint le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Antony est, lui, un spécialiste du poste. Mais là encore, les Red Devils veulent s’en séparer. Un retour au Betis, où il était en prêt, est étudié. Sauf que ce dossier n’avance plus vraiment. Man U réclame 60 M€ pour le Brésilien. Une somme que les Andalous ne peuvent pas payer. L’arrivée de Sesko ne change rien à son sort qui était déjà scellé. En revanche, ça change beaucoup de choses pour Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund, pour lesquels la porte peut s’ouvrir. L’hypothèse de voir rester le buteur danois sous contrat jusqu’en 2028 était évoquée ces derniers jours.

Un accord est proche avec l’AC Milan

Le joueur lui-même avait confié : « je pense que mon plan est très clair, il est de rester et de me battre pour ma place, peu importe ce qu’il se passe.» Sauf que l’écurie anglaise ne l’entend pas vraiment de cette oreille. La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi qu’un accord est proche entre Manchester United et l’AC Milan, qui veut Højlund pour étoffer son attaque en plus de Santiago Giménez. La publication au papier rose explique que les Rossoneri veulent accélérer sur ce dossier et le boucler d’ici à la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne la formule, on se dirige vers un prêt payant de 4 M€ avec une option d’achat fixée à 40 M€. Les Milanais prendraient également en charge son salaire de 3,8 M€ par saison. Mais il faut encore convaincre le joueur, qui s’imaginait rester et se battre pour une place. Il est en train de réfléchir à cette option, tout en sachant que Manchester United est clairement ouvert à sa vente cet été. Un nouveau bras de fer à 40 M€ que les Anglais comptent bien remporter, eux qui n’ont pas été satisfaits du joueur acheté 74 M€ à l’Atalanta en 2023. Pour le moment, Højlund résiste encore…