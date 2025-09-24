Christopher Nkunku fait déjà frissonner l’Italie !

Christopher Nkunku a-t-il lancé son aventure à l’AC Milan ? Arrivé cet été en Lombardie en échange de 37 M€, l’attaquant français de 27 ans découvre le quatrième championnat de sa carrière après la Ligue 1 (PSG), la Bundesliga (RB Leipzig) et la Premier League (Chelsea). Un défi puisqu’il va devoir s’adapter et se distinguer pour espérer se faire une place dans le groupe de Didier Deschamps si la France se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Et après deux bouts de matches disputés en Serie A (5 minutes contre Bologne, 28 face à l’Udinese), l’ancien Parisien était titulaire pour le match comptant pour le deuxième tour de la Coupe d’Italie face à Lecce.

Un but de folie

Aligné en pointe, aux côtés de Giménez, le natif de Lagny-sur-Marne a donné satisfaction à son entraîneur, Massimiliano Allegri. Le Français a profité d’un excellent centre d’Alexis Saelemaekers pour caler une reprise acrobatique à la 51e minute et porter le score à 2-0, avant de céder sa place quelques minutes plus tard. Marquer à San Siro son tout premier but sous les couleurs rossonere, il y a pire comme souvenir. Au final, Milan s’est imposé 3 buts à 0 et Nkunku est encensé par une presse italienne tout heureuse de célébrer le premier ballon gonflé par le nouveau Rossonero (en référence à la célébration du Français, ndlr).

« Nkunku a marqué. La fête avec le petit ballon. Maintenant, place au Napoli », a titré Il Corriere dello Sport sur sa Une. De son côté, la Gazzetta dello Sport se réjouit d’un Milan « qui ne s’arrête plus » (4e victoire consécutive) et du « show Nkunku ». Et ce n’est pas tout. Le journal au papier rose souligne le « premier bijou » du Français qui « a conquis tout le monde ». « Christo a sanctifié sa première titularisation au Meazza : débuts en rossonero dès la première minute et but digne d’un livre d’or du football (après avoir touché le poteau). Un ciseau exécuté avec le naturel de celui qui connaît bien ses moyens, qui est habitué à manier ses qualités et qui a l’audace de tenter le coup devant un public comme celui de San Siro. Beaucoup, à sa place, même parmi les meilleurs, auraient peut-être évité un éventuel ridicule », ajoute le quotidien.

Milan se frotte les mains

Remplaçant d’Allegri sur le banc (le coach milanais était suspendu, ndlr), Marco Landucci a lui aussi apprécié. « Depuis le banc, je n’ai pas bien vu le poteau, mais j’ai apprécié le magnifique but. Christo est un joueur technique, rapide, malin. Bref, un joueur vraiment fort ». Et si Milan sourit, c’est parce que le club lombard attend le retour en forme de Nkunku. Les médias transalpins rappellent qu’Allegri avait déclaré, en off, qu’il faudrait environ un mois pour voir le vrai visage de sa recrue. La raison est toute simple : Nkunku a terminé sa saison 2024/2025 le 13 juillet avec la finale de la Coupe du Monde des Clubs remportée par Chelsea face au PSG.

Au moment où les Rossoneri reprenaient l’entraînement, Nkunku partait en vacances. L’international tricolore devrait donc bientôt être à 100%, et ça, Milan s’en frotte les mains. La Gazzetta dello Sport explique que les Rossoneri aident le profil du joueur qui peut jouer partout en attaque. « Pour ce Milan qui ne donne aucun repère à ses adversaires en phase offensive, Nkunku est une aubaine, car il est l’imprévisibilité incarnée. Il peut jouer avant-centre, deuxième attaquant ou ailier. Il peut tout faire et le club rossonero le considère comme l’une des meilleures recrues de l’été 2025. » À peine arrivé en Italie, Christopher Nkunku fait déjà vibrer tout Milan.