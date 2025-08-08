Comment Boulogne prépare son retour express en Ligue 2

Le football français en a malheureusement l’habitude. Chaque été ou presque, les relégations administratives et les diverses procédure juridiques retardent les calendriers des championnats. La crise des droits TV exacerbe les choses, on l’a vu avec l’OL par exemple, relégué en Ligue 2 avant d’être maintenu. L’AC Ajaccio n’a pas eu cette chance. Rétrogradé administrativement en National par la DNCG, le club corse craint le dépôt de bilan pour repartir dans le milieu amateur. Ce nouvel épisode douloureux fait tout de même le bonheur de Boulogne, repêché en Ligue 2 après 13 ans d’absence, alors qu’il avait été battu en barrages par Clermont.

Le club du Pas-de-Calais se préparait pour le 3e échelon mais ce sont bien des équipes comme Saint-Etienne, Montpellier, Laval ou encore Guingamp qu’il faudra affronter. «On le prend de manière très positive, sourit Vincent Boutillier, le président boulonnais à RMC. On revient de N2, le chemin est long. Maintenant ça demande une organisation car on l’a su tardivement (mercredi). On était avec la ligue et la fédération pour essayer de comprendre l’avancée du dossier. On n’avait pas de certitude, mais on s’était mis en ordre de marche avec le groupe pour évoluer en Ligue 2. Heureusement, la pièce est tombée du bon côté pour nous.»

Boutillier : «On a eu pas mal d’appels (d’agents) ces dernières heures»

Comprendre, Boulogne a anticipé cette possible montée malgré les incertitudes. «Grâce au terrain on était bien placés. Cette 3e place nous ouvrait une place de repêchage. On avait estimé ce scénario-là. Sur le terrain, on a prouvé qu’on était légitimes et on a géré administrativement pour que ça se passe bien» poursuit le dirigeant, passé par quelques sueurs froides tout de même face la lenteur des procédures administratives. Le club ne disputera pas la 1ère journée demain, prévue contre Bastia comme fixé par le calendrier. Ce match sera remis à plus tard. Il faudra attendre la semaine prochaine et un premier déplacement du côté de Nancy.

Face aux différents problèmes inhérents à ce genre de situation, la direction s’est essayée à éviter quelques secousses internes. Même si elle se préparait au National, elle a construit un effectif capable de jouer le haut de tableau. Noah Fatar a signé en provenance de Sochaux et d’autres profils plutôt jeunes ont débarqué depuis le National 2 où ils ont brillé. On pense à Amine El Farissi (Hyères), Louis Siliadin (Rumily) et Nolan Binet (Istres). Il y a également les recalés des centres de formation comme Aurélien Platret (Monaco), Exaucé Mpembele Boula (Lorient). «Notre effectif était quasiment au complet mais on a eu pas mal d’appels (d’agents) ces dernières heures», s’amuse le président.

Les meilleurs joueurs sont partis chez des concurrents de L2

«On ne bougera pas ou très peu car on avait construit un effectif pour être ambitieux en National et ça peut rivaliser avec une équipe de Ligue 2. On l’a vu en barrages. Ce fut une expérience difficile, reconnaît Boutillier. On a rivalisé sportivement donc on reproduit la même chose. On a des profils à forts potentiels. On ne connaît pas leurs limites et j’ai envie de les essayer à la Ligue 2.» Les matchs de pré-saison encouragent cette théorie, à défaut de la valider. Boulogne a tenu tête à Lens et Amiens (2-2), a perdu de peu face à Reims (1-0), après avoir écrasé le voisin dunkerquois (5-1). Certains signaux sont positifs pour la bande de Fabien Dagneaux.

Il n’empêche, le club de la côte d’Opale a perdu certains de ses meilleurs éléments durant l’été, courtisés à l’étage du dessus qu’il va finalement côtoyer. Teddy Averlant est parti à Amiens, Thibault Rambaud et Abdel Hbouch ont posé leurs valises à Annecy, alors que Théo Epailly tente sa chance en première division belge à La Louvière. Sacré meilleur joueur de la saison, Jean Vercruysse a filé lui au Mans, club promu en Ligue 2 sur le terrain. Autant d’éléments qui auraient pu rester si Boulogne avait su plus tôt son accession. Au lieu de cela, ils sont partis renforcer des concurrents directs pour le maintien.

Un budget de 6 ou 7 M€ sans droits TV

«On était prêt pour le budget Ligue 2 car on a été une grande partie de l’année sur le podium de National. L’incertitude ne nous a pas aidé à finaliser ce budget comme on le souhaitait. On aura l’un des plus petits budgets de Ligue 2, aux alentours des 6 ou 7 M€, sans les droits TV pour le moment. On est parti du postulat qu’il n’y aura pas dans notre budget», expose le dirigeant de 47 ans, dont la gestion depuis la reprise du club en décembre 2022 est saluée. «On a une gestion sécuritaire au club, ça nous a permis d’être rentable.» A son arrivée, Boutillier a récupéré un club dernier de N2 à la trêve. Depuis, il y a eu deux montées successives. Il est permis de rêver.