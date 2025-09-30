LdC : le groupe de l’OM contre l’Ajax Amsterdam avec Balerdi

Ce mardi, la Ligue des Champions fait son grand retour au Vélodrome. Nourrissant de belles ambitions en C1 cette année, le club phocéen n’a pas le droit à l’erreur face à l’Ajax Amsterdam à 21 heures. En effet, défaits la semaine dernière sur la pelouse du Real Madrid (1-2), les Marseillais aspirent à enfin lancer leur saison européenne.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, ils affronteront des Ajacides bien plus abordables que le Real, d’autant plus dans un Vélodrome qui s’annonce incandescent. De plus, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe presque au complet. Incertain encore ce lundi, Leonardo Balerdi est bien présent dans le groupe de 21 joueurs convoqués par le coach italien. L’Argentin devrait néanmoins débuter la rencontre sur le banc d’après les derniers échos qui proviennent de Marseille.