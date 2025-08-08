Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Eden Hazard annonce avoir été approché par le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Eden Hazard avec le maillot du Real Madrid @Maxppp

Libre et à la retraite depuis maintenant deux ans et son expérience compliquée au Real Madrid, Eden Hazard se livre davantage dans les médias. Le Belge s’est confié dans un long entretien lors de l’émission "Zack en roue libre" sur Twitch et a livré plusieurs anecdotes sur sa carrière de joueur, notamment concernant ses choix de carrière.

La suite après cette publicité
ZackNaniProd
🚨EXCLU. Eden Hazard a failli jouer au PSG après Chelsea
Voir sur X

Eden Hazard explique notamment qu’il a été approché par le Paris Saint-Germain lors de sa dernière saison avec Lille (2011-2012), mais le Diable Rouge a préféré partir vers Chelsea et la Premier League. «Le PSG avait essayé, j’étais toujours resté en bons contacts avec Nasser (Al-Khelaïfi). Lors de ma dernière année à Lille, j’étais aller voir un match du PSG, j’aimais bien Paris… mais je n’avais pas envie de repartir en Ligue 1, tout simplement. J’avais fait mon trou à Lille, et même pour les Lillois, je ne me voyais pas jouer contre Lille, marquer contre eux… ça ne le faisait pas».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Eden Hazard

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Eden Hazard Eden Hazard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier