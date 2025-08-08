Eden Hazard annonce avoir été approché par le PSG

Libre et à la retraite depuis maintenant deux ans et son expérience compliquée au Real Madrid, Eden Hazard se livre davantage dans les médias. Le Belge s’est confié dans un long entretien lors de l’émission "Zack en roue libre" sur Twitch et a livré plusieurs anecdotes sur sa carrière de joueur, notamment concernant ses choix de carrière.

Eden Hazard explique notamment qu’il a été approché par le Paris Saint-Germain lors de sa dernière saison avec Lille (2011-2012), mais le Diable Rouge a préféré partir vers Chelsea et la Premier League. «Le PSG avait essayé, j’étais toujours resté en bons contacts avec Nasser (Al-Khelaïfi). Lors de ma dernière année à Lille, j’étais aller voir un match du PSG, j’aimais bien Paris… mais je n’avais pas envie de repartir en Ligue 1, tout simplement. J’avais fait mon trou à Lille, et même pour les Lillois, je ne me voyais pas jouer contre Lille, marquer contre eux… ça ne le faisait pas».