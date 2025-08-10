Amical : Chelsea s’impose facilement contre l’AC Milan

Avant la reprise des Championnats, les clubs européens disputent cette semaine les dernières répétitions amicales. Chelsea, avec ses recrues Joao Pedro et Gittens, affrontait l’AC Milan. Mais en moins de dix minutes, les Blues ouvraient le score grâce à un but contre son camp de Coubis, puis un deuxième but signé Joao Pedro (2-0, 5e et 8e).

Quelques minutes plus tard, Coubis se faisait exclure et laissait ses coéquipiers à dix après avoir disputé 20 minutes dont il se rappellera forcément. Après la pause, l’autre buteur arrivé cet été, Delap, pouvait alourdir le score sur penalty (3-0, 67e). Et malgré la première de Modric avec son nouveau club, les Rossoneri n’ont pu que réduire le score grâce à Fofana (3-1, 70e). Car Delap s’offrait le doublé avant la fin du match (4-1, 90e).