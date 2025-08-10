Menu Rechercher
Commenter 3
Amicaux Club

Amical : Chelsea s’impose facilement contre l’AC Milan

Par Samuel Zemour
1 min.
Liam Delap, à Chelsea @Maxppp
Chelsea 4-1 Milan

Avant la reprise des Championnats, les clubs européens disputent cette semaine les dernières répétitions amicales. Chelsea, avec ses recrues Joao Pedro et Gittens, affrontait l’AC Milan. Mais en moins de dix minutes, les Blues ouvraient le score grâce à un but contre son camp de Coubis, puis un deuxième but signé Joao Pedro (2-0, 5e et 8e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Coubis se faisait exclure et laissait ses coéquipiers à dix après avoir disputé 20 minutes dont il se rappellera forcément. Après la pause, l’autre buteur arrivé cet été, Delap, pouvait alourdir le score sur penalty (3-0, 67e). Et malgré la première de Modric avec son nouveau club, les Rossoneri n’ont pu que réduire le score grâce à Fofana (3-1, 70e). Car Delap s’offrait le doublé avant la fin du match (4-1, 90e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Chelsea
Milan

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Chelsea Logo Chelsea FC
Milan Logo AC Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier