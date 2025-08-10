Menu Rechercher
MU : la réaction hilarante de Ruben Amorim au sujet de Donnarumma

Par Allan Brevi
Ruben Amorim, nouvel entraîneur de Manchester United @Maxppp

Gianluigi Donnarumma est clairement sur le départ du PSG après l’arrivée surprise de Lucas Chevalier, qui devait être le numéro 1 dans les cages parisiennes. Depuis, les rumeurs s’enflamment et Donnarumma est fortement annoncé du côté de Manchester United, dernier 15e de Premier League. Lorsqu’un supporter a osé lui poser la question, la réaction du coach mancunien a été pour le moins étonnante : il a rigolé, faisant mine de ne pas entendre, comme pour éviter d’envenimer une situation déjà lourde de rumeurs.

Record
😅 Treinador assinava autógrafos à saída de Old Trafford quando foi surpreendido por uma questão sobre o mercado

#rubenamorim #ruben #amorim #manchesterunited #manunited #donnarumma
Voir sur X

Cette attitude souligne bien l’intérêt de Man United et du technicien portugais pour le portier italien. En effet, l’opportunité d’accueillir Donnarumma, un gardien expérimenté et de grande qualité est unique pour les Red Devils, en quête de rachat auprès de ses supporters après une saison affreuse. Pour le PSG, ce départ s’inscrirait dans une dynamique de réorganisation, mais sans créer de tensions négatives, simplement une évolution logique du style de jeu qu’attend Luis Enrique de son gardien.

