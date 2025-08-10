La grande première de Luka Modrić avec l’AC Milan

Ce dimanche 10 août, l’AC Milan affrontait Chelsea en match amical. Si le score a tourné largement en faveur des Anglais avec une victoire 4-1, la véritable attraction côté milanais fut la grande première de Luka Modric sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain croate, vice-champion du monde en 2018, a ainsi fait ses débuts avec le maillot rouge et noir, marquant le début d’un nouveau chapitre après une longue et prestigieuse carrière au Real Madrid et un passage remarqué à Tottenham.

Cette arrivée à Milan symbolise une belle page qui s’écrit pour Modric, qui a fait vibrer les fans madrilènes pendant plus d’une décennie avec son talent, son intelligence de jeu et son leadership. Malgré le revers face à Chelsea, sa présence sur le terrain a été un moment fort du match, un signe d’espoir pour les supporters milanais qui attendent beaucoup de cette légende vivante du football mondial. Par ailleurs, le Croate de 39 ans portera le numéro 14 à Milan, qui était déjà son numéro entre 2008 et 2012 en Premier League sous les couleurs des Spurs.