MU : l’AC Milan discute avec l’entourage de Rasmus Højlund

L’AC Milan a entamé des discussions, via des intermédiaires, pour le transfert de Rasmus Højlund selon les informations de Frabrizio Romano. Le deal se porterait sur un prêt payant de 6 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 45 millions, avec prise en charge intégrale du salaire. Aucun feu vert n’a toutefois été donné par le joueur, qui affirme vouloir rester à Manchester United et se battre pour sa place, malgré un temps de jeu nul lors du dernier match amical. Avec l’arrivée de Sesko, la concurrence avec Zirkzee, ainsi que les renforts offensifs Mbeumo et Cunha, sa place est plus que jamais hors de United. Toutefois, le joueur croit en lui, et ne semble pas prêt d’abandonner. « Je pense que mon plan est très clair, il est de rester et de me battre pour ma place, peu importe ce qu’il se passe », a-t-il déclaré au Daily Mail.

En Italie, les Rossoneri sont en quête urgente d’un avant-centre après les départs d’Álvaro Morata vers Côme, et de Tammy Abraham au Beşiktaş. Le seul numéro 9 disponible reste Santiago Giménez, tandis que le dossier Dušan Vlahović s’annonce toujours aussi complexe. Auteur de 7 buts la saison passée toutes compétitions confondues, et déjà passé par la Serie A lors de son passage à l’Atalanta, Højlund plaît beaucoup à Massimiliano Allegri. L’attaquant danois de 22 ans, grand gabarit technique (1,91 m), rappelle par certains aspects Zlatan Ibrahimović, aujourd’hui conseiller spécial du propriétaire milanais et susceptible de peser dans le dossier. Affaire à suivre.