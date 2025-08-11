Real Madrid : les mots forts d’un formateur de Franco Mastantuono

Recruté à River Plate pour un montant de 45 millions d’euros, Franco Mastantuono rejoindra l’effectif du Real Madrid le 14 août prochain, jour de ses 18 ans. À quelques jours de sa présentation à la Maison Blanche, Gabriel Orlando Rodríguez, directeur du centre de formation des Millonarios, a été interrogé par le journal AS au sujet du joueur qu’il a recruté à l’âge de 12 ans et dont il a ensuite suivi de près l’évolution.

Interrogé sur d’éventuelles ressemblances entre Mastantuono et un certain Lamine Yamal, Orlando Rodríguez a préféré comparer l’international argentin (1 sélection) à un ancien grand joueur du Real Madrid. «Eh bien, ils ont le même âge, mais je lui trouve un style bien plus proche de James Rodríguez ou de Marcelo Gallardo, même si l’actuel entraîneur de River était droitier. Il n’est pas aussi explosif que Yamal. C’est un joueur réfléchi, qui observe le terrain, ses coéquipiers et analyse les options que lui offre le jeu. Il est très intelligent et a cette capacité à faire progresser l’équipe», a-t-il assuré.