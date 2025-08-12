La comparaison osée de Steven Gerrard sur Kylian Mbappé et Lamine Yamal

À l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or, de plus en plus de légendes du football se prononcent sur leur favori. Dernier en date à s’exprimer : Steven Gerrard. L’emblématique capitaine de Liverpool a fait sensation en affirmant que Michael Owen, à ses débuts, était un meilleur adolescent que Lamine Yamal ou Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

«J’ai joué avec lui. C’était un adolescent incroyable. Je dirais que Michael Owen a été le meilleur dans ce domaine. Mais en ce qui concerne Lamine et Mbappé, ce sont deux joueurs exceptionnels. Les deux autres se battent encore pour gagner le Ballon d’Or, alors que lui en a déjà un. Je pense qu’il faut respecter le fait que Michael a été élu meilleur joueur du monde», a rappelé l’ex-international anglais (114 sélections, 21 buts). Owen et Gerrard ont partagé six saisons à Liverpool lors d’une période faste pour les Reds. Lancé dans le grand bain à 17 ans, Owen a inscrit 40 buts en 79 matchs avant ses 20 ans. Son triplé en 2001 (Coupe de la Ligue, FA Cup, Coupe de l’UEFA) lui a valu le Ballon d’Or la même année.