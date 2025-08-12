Liga : mauvaise nouvelle pour Real Madrid TV

La dernière saison de Liga a souvent été marquée par des scandales d’arbitrage. Ou plutôt, par des campagnes servant à mettre la pression sur les arbitres. Une tactique souvent employée par la chaîne de télévision officielle du Real Madrid, habituée à diffuser des reportages à charge contre l’arbitre du prochain match des Merengues plusieurs jours avant la rencontre. Face à ce genre de comportement, LaLiga et la fédération espagnole (RFEF) ont décidé de prendre une décision visant à limiter les actions de ce genre. Ainsi, la liste des arbitres prévus à chaque journée de première et de deuxième division espagnole sera dévoilée uniquement la veille des rencontres.

« Le Comité arbitral de la compétition professionnelle (CACP), organe de la Fédération royale espagnole de football chargé de désigner les arbitres du football professionnel, publiera la composition des équipes arbitrales de chaque match la veille de la rencontre, avant 16 heures. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures de réorganisation de l’arbitrage adoptées pour cette saison par tous les acteurs du football espagnol. Ainsi, les arbitres des matchs du vendredi seront connus le jeudi, ceux du samedi le vendredi, et ainsi de suite pour tous les matchs de la LALIGA EA SPORTS et de la LALIGA HYPERMOTION », indique le communiqué.