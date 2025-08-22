Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi a donné un conseil à Rabiot

Adrien Rabiot @Maxppp
Marseille Paris FC

Adrien Rabiot ne portera plus le maillot de l’OM. Sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes lui a coûté sa place dans l’effectif, comme à l’Anglais d’ailleurs qui est en passe d’être transféré à Bologne. Roberto De Zerbi a profité de la conférence de presse de ce vendredi et de sa première prise de parole devant les médias pour évoquer cette affaire. Il affirme avoir parlé Rabiot pas plus tard que ce matin dans les couloirs de la Commanderie et révèle ce qu’ils se sont dits.

«Adrien est désolé, il pense que la décision était trop importante, mais ce que je vous ai dit, je le lui ai dit. Je lui ai dit que s’il avait été mon fils et que si j’avais été l’entraîneur de mon fils, j’aurais fait la même chose. On peut prendre une décision à contrecœur, et c’était le cas, mais il y a parfois l’obligation de prendre ces décisions. Je lui ai donné un conseil paternel, après lui verra ce qu’il veut en faire», a-t-il lâché.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

