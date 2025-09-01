Ligue 1
Le Paris FC annonce Hamari Traoré et Jonathan Ikoné
Hamari Traoré est de retour en France. Parti à la Real Socidedad en 2023, l’ancien défenseur du Stade Rennais va retrouver la Ligue 1 à 33 ans. Comme prévu, il s’est engagé avec le Paris FC. «Hamari Traoré, latéral d’expérience, s’engage avec le Paris FC jusqu’en 2027», annonce le club francilien. Le montant du transfert est d’environ 4 M€, bonus compris.
Et le club de la capitale ne s’est pas arrêté là. Il a fait revenir à Paris un certain Jonathan Ikoné. «Jonathan Ikoné est parisien. Le natif de Bondy rejoint le Paris FC jusqu’en 2027. Bienvenue Jonathan», peut-on lire.
