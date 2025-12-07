Ligue 1 : l’AJ Auxerre s’offre Metz et n’est plus lanterne rouge, Le Havre neutralise le Paris FC

Ce dimanche, le traditionnel multiplex de 17h15 en Ligue 1 était plus menu qu’à l’accoutumée. Avec seulement deux affiches, ce duplex devait néanmoins nous offrir quelques enseignements importants dans la course au maintien. Et même si nous n’en sommes qu’à la 15e journée du championnat de France, l’affrontement entre l’AJ Auxerre et le FC Metz valait cher. Respectivement derniers et avant-derniers de Ligue 1, les deux formations jouaient gros et n’avaient pas le droit à l’erreur au stade de l’Abbé-Deschamps. Poussée par son public, l’AJA s’est procuré les premières opportunités de la rencontre. Bien plus incisifs à l’image d’un Kevin Danois dans tous les bons coups de son équipe, Auxerre a frappé en premier.

La suite après cette publicité

Alors que Danny Namaso était proche d’ouvrir le score quinze minutes avant (18e), le Camerounais a centré, mais a trouvé la main de Sadibou Sané dans la surface. Une aubaine pour Lassine Sinayoko d’ouvrir le score sur ce penalty obtenu après visionnage de la VAR (1-0, 36e). Poussés par leur public et dominateurs, les hommes de Christophe Pélissier ont doublé la mise dans la foulée. Sur une superbe action collective, Sekou Mara, inspiré et généreux ce dimanche, a trouvé Oussama El Azzouzi. La frappe du Marocain a été déviée par le gardien messin Jonathan Fischer et Sadibou Sané n’a pas pu empêcher le ballon de rentrer dans ses filets malgré sa tentative de sauvetage (2-0, 39e). Juste avant la pause, Gauthier Hein, face à son ancien public, a redonné espoir aux Grenats après un coup franc remarquable (2-1, 45+1e).

Le Havre a raté le coche face au Paris FC

Au retour des vestiaires, la rencontre a été plus débridée. Cherchant à faire la différence pour reprendre le large, Auxerre s’est procuré des opportunités via un Namaso actif (54e) mais s’est exposé en contre. De plus en plus menaçant, Metz a avancé sur le terrain. Pourtant, son manque de qualité offensive n’a pas vraiment inquiété un Donovan Léon impérial sur toutes ses interventions. En parallèle, l’AJA s’est contentée de bien défendre pour s’établir en transition. Et avec un joueur de la trempe de Kévin Danois, les Icaunais ont de quoi faire mal. Dans tous les bons coups de son équipe ce dimanche, le milieu a eu une activité exceptionnelle et a été d’une justesse technique remarquable. Et cela s’est vérifié à la 89e minute de jeu. Alors qu’un but lui a été refusé deux minutes auparavant pour un hors-jeu (86e), le numéro 5 auxerrois a scellé le succès des siens sur une frappe enroulée du gauche (3-1, 89e). Son premier but en Ligue 1. Avec ce succès mérité, l’AJA grimpe à la 16e place et renoue avec la victoire après neuf journées. De son côté, Metz est la nouvelle lanterne rouge.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, les buts n’ont pas été au rendez-vous au Havre. Opposés au Paris FC, les Hacmen n’ont pas su mettre à profit leurs nombreuses opportunités. Privilégiant trop souvent les centres au lieu de passer par l’axe, les Havrais n’ont pas trouvé la faille. De son côté, le Paris FC, en quête de points, a failli ouvrir le score à la 38e minute de jeu, mais Ollila a trouvé le poteau de Diaw. Au retour des vestiaires, Le Havre a cru aller chercher la victoire en obtenant un penalty. Finalement, Issa Soumaré a vu son plat du pied fuir le cadre (78e). Le PFC a aussi eu son lot d’occasions, mais le manque de finition de ses attaquants lui a coûté cher. Finalement, dans cette rencontre sans vraie intensité, aucun but n’a été inscrit (0-0). Les deux équipes font du surplace à la 13e et 14e place.