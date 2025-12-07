Menu Rechercher
Metz : le coup-franc magistral de Gauthier Hein contre son ancien club

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gauthier Hein @Maxppp
Auxerre 3-1 Metz

Ce dimanche, le match de la peur opposait le FC Metz à Auxerre, respectivement avant-dernier et dernier au classement. Face à son public, l’AJA a rapidement pris les commandes de la rencontre en inscrivant deux buts coup sur coup. Pourtant, les Messins ont repris confiance juste avant la mi-temps.

Après une faute de Matondo aux 25 mètres, Gauthier Hein s’est chargé du coup-franc. Face à son ancien club, qu’il a quitté en 2024, le milieu offensif de 29 ans a envoyé une praline qui a terminé en pleine lucarne. Respectueux, le métronome des Grenats n’a pas célébré face à son ancien public.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Metz
Gauthier Hein

