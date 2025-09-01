OM : un courtisan abandonne la piste Maupay

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, Neal Maupay (29 ans) ne fera pas de vieux os sur la Canebière. Le club phocéen est d’accord pour le laisser filer et quatre clubs, dont Sassuolo, étaient prêts à s’arracher l’attaquant français.

La suite après cette publicité

Cependant, selon nos informations, la piste menant à Sassuolo est définitivement enterrée. La dernière tentative du club italien n’a pas été concluante et la nouvelle formation de Nemanja Matic a préféré se rebattre sur Walid Cheddira.